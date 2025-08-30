俳優織田裕二（57）が30日放送のTBS系「マツコの知らない世界世界陸上東京大会が超直前！織田裕二がキター！SP」に出演。「世界陸上」メインキャスター卒業時の思いを語った。織田は「勉強会っていうのがあって、会議室を借り切って、何日間もこもって、『今のもう1回、あの試合見てみよう』って言って。ディレクターとか何人か濃い人が集まって、『死ぬほど疲れたね』って」と開幕前に猛勉強したことを明かした。織田は「正直私