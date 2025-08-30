瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が30日、都内で、12枚目のシングル「傷つくことが青春だ」の発売記念イベントを行った。27日にリリースされた同曲は2期生の高雄さやか（26）が初の単独センターを務める。さっそく披露し、高雄が「この曲、本当に皆さんから大好評で、神曲って言われてるんですけど」と言うと、晴天のもと集まったファンから拍手が贈られた。「聞くたびに、披露するたびに本当にいい曲だなと思うし、どんどん大好き