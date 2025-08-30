プロボクシングの三迫ジムは３０日、所属するライト級（６１・２キロ以下）の元地域３冠王者・吉野修一郎（３３）が現役を引退すると発表した。吉野は今年４月、韓国でウズベキスタン人のＷＢＡアジア同級王者チェ・シロ（韓国）に挑戦も、１１回ＴＫＯ負け。その後休養を取りながら進退について考えていたが、このほど引退を決意したという。吉野は三迫ジムを通じて「４月１９日の韓国でのタイトルマッチを最後に、引退を決