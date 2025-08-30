第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル＝１７頭立て）の前売りオッズが３０日、発表された。単勝の１番人気は３戦３勝の青葉賞勝ち馬（１５）エネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）が３・４倍の支持を集めた。２番人気はヴィウトリアマイル３着の（１２）シランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）が４・０倍。３番人気は２３年のエリザベ