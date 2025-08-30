8月30日、札幌競馬場で行われた9R・すずらん賞（2歳オープン・芝1200m）は、石川倭騎乗の5番人気、ビッグカレンルーフ（牝2・北海道・米川昇）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のショウナンカリス（牝2・美浦・加藤士津八）、3着にユウファラオ（牡2・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:10.7（稍重）。2番人気で古川奈穂騎乗、スターオブロンドン（牡2・栗東・矢作芳人）は、6着敗退。【札幌7R】小林美駒騎乗 ミニ