瀬戸内を拠点に活動する女性アイドルグループ・ＳＴＵ４８が３０日、都内で新シングル「傷つくことが青春だ」の発売記念イベントを行った。この日は選抜メンバーのうち６人が登場。新曲を含むミニライブを行い、握手会でファンと交流した。今作のセンターを務める２期生の高雄さやかは新曲について「皆さんから大好評で、私も披露する度に本当にいい曲だなと思います。たくさんの方に聴いてもらいたいなと思うので、一緒に盛り