お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が２７日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演。お笑いコンビのパクリについて持論を展開した。今回は人気企画の「自作自演ですが反論してもイイですか？」という自ら書いた架空のＳＮＳの声に全力で反論する企画が行われた。お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近は「ＥＸＩＴなんかオリエンタルラジオのパクリ」と発表。「そもそもオリエンタルラジオさ