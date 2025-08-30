8·î30Æü¤ÎÅì³¤3¸©¤Ï¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹40.5ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¤ÎÇ®¤µ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÍÙ¤ê¤Îº×Åµ¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤É¿¿¤óÃæº×¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÌ¾¸Å²°¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤É¿¿¤óÃæº×¤ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é212¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢»ÔÆâ¤Î14²ñ¾ì¤Ç¡¢°áÁõ¤òÃå¤¿ÍÙ¤ê¼ê¤¿¤Á¤¬±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ïº£¥·&#12540