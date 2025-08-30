º´Æ£À²Èþ¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤¬¡¢8·î23Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ØFlower¡Ù¡ØE-girls¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀ²Èþ¤µ¤ó¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈà½÷¤Ïº£¡¢²¿¤òÁÛ¤¦¤Î¤«¡£Á´8²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÏÃÂê¤Î¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È¡Ù¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ïº´Æ£À²ÈþLDH JAPAN¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¡¦