女性ボーカルデュオ「consado」の優未（36）と武田レイナ（34）が、それぞれ結婚と第1子を妊娠したことを30日、グループのX（旧ツイッター）で発表した。「ご報告いつも応援してくださっている皆様へご一読いただけますと幸いです」として、文書の画像を投稿した。文書には「このたび、優未・武田レイナは、それぞれ兼ねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と2人とも結婚した