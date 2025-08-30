ÀÅ²¬Ž¥¾ÆÄÅµù¹Á¤Ç¡¢¥Þ¥°¥í¤Ï¤¨ÆìµùÁ¥¤Î½Ð¹Á¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Á´¹ñ¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤±þ±ç¥°¥Ã¥º¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£27Æü¤Î±óÍÎµùÁ¥¤Î½Ð¹Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÂçµùµ§´ê»±¡×¤Ç¤¹¡£¾ÆÄÅ¤ÎÊ¸»ú¤È¥«¥Ä¥ª¤äÉÙ»Î»³¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢UV¥«¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¡¢Å·¸õ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¸«Á÷¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÆÄÅµù¹Á¤Ç¤Ï¡¢±óÍÎ¥Þ¥°¥í¤Ï¤¨ÆìµùÁ¥¤Î½Ð¹Á¤ò´Ø·¸¼Ô¤é¤¬»æ¥Æー¥×¤ä¼ê´ú¡¢²£ÃÇËë¤Ë²Ã¤¨¡ÖÂçµùµ§´ê»±¡×¤Ç¸«Á÷¤ê¤·¡¢¹Ò³¤¤Î°ÂÁ´¤ÈÂçµù¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£