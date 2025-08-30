近年、YouTubeやSNSの台頭、ライフスタイルの変化など、理由はさまざまですが、「昔のテレビの方が断然面白かった」と感じている人も多いのではないでしょうか。【漫画】昔の「攻めて」いたバラエティを今見ると…気づくことが多々（全編を読む）東京都在住の主婦Eさん（40代）もそのひとり。ある日、夫婦の何気ない会話をきっかけに、懐かしのバラエティ番組を見返すことに。しかしその時間は、単なる“懐かしさ”では終わらない