◆九州六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日西南大17―2九州大（30日、北九州市民球場）プロを目指す西南大のスラッガー栗山雅也（4年・東福岡）が左膝の後十字靱帯（じんたい）を痛め、開幕戦のベンチを外れた。6月の全日本大学野球選手権後の最初のオープン戦で守備の際に痛めたという。「今ではバットも普通に振っているしランニングもできています。試合に出るなら万全の状態の方がいいので」と膝に違和感はないが調整が遅