通販ではわからない“実際の着け心地”や“サイズ感”を体感できる機会として人気のツーハッチPOPUP SHOP。2025年8月13日(水)～20日(水)、ついに関西初となるルクアイーレ大阪での開催が実現しました。先行発売アイテムやノベルティ、診断イベントなど、この期間だけの特別な企画が盛りだくさん。tu-hacciの世界観を堪能できた一週間の様子をお届けします。 店内で体感できる特別な時間 ピンクベージ