「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が３０日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、超高級リゾートでの休暇の様子を報告した。西村氏はインドネシアのバリ島にある超高級リゾート、ブルガリ・リゾートを訪れた。「以前から来たくてやっと家族で来ることができました」と満面の笑みでリゾート内の紹介を始めた。崖の上に立っているそうで、西村氏は「皆さん見