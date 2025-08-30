31日(日)の近畿地方は一段と残暑が厳しくなり、この夏における暑さの最後の峠となる見込みです。京都と奈良で39℃が予想されるなど、内陸部では40℃に迫り、命にかかわる危険な暑さになる所もあるでしょう。熱中症に厳重に警戒してください。8月最終日に40℃迫る所も天気の急変にも注意31日(日)の近畿地方は、この夏における暑さの最後のひと山を迎えます。上空に暖かな空気が流れ込む中、強い日差しが加わり、広く35℃以上の猛