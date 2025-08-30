２８日のＴＢＳ「プレバト」では、２人の新特待生が誕生した。ともに初登場だったＩＮＩ・池粼理人と高塚大夢の才能が爆発。まずは色えんぴつで「貝殻」のお題に挑んだ池崎が繊細なタッチで特待生となり、先生も「これは素晴らしい」「微妙な色をよくいろんな色を使って表現したなと思います」と絶賛した。続けて一筆書きアートで「ギター」を描いた高塚が、絶妙な空間感覚を披露。ＭＣの浜田雅功が「マジ？ホンマに描