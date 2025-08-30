任天堂の次世代ハード「Nintendo Switch 2」には、前世代から新たに「ゲームチャット」機能が追加されており、最大12人でプレイしながら音声通話が可能。さらに別売のUSBカメラを接続すればビデオチャットも可能となっており、任天堂公式のUSBカメラ「Nintendo Switch 2カメラ」も本体と同時にリリースされました。Nintendo Switch 2購入と同時にこのNintendo Switch 2カメラもゲットできたので、実際にどんなカメラなのかをチェッ