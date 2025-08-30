今日30日は、関東から東海の4地点で最高気温が40℃を超えました。今年(2025年)、全国で40℃以上の酷暑日になったのは8日目で、年間の酷暑日日数としては歴代最多です。明日31日も関東から九州では猛烈な暑さとなる所が多く、東海では明日も40℃に達する可能性があります。今日30日は4地点で40℃超を観測今日30日は、関東から九州で猛烈な暑さとなった所が多く、特に関東から東海で気温が著しく上昇しました。午後5時までの最高気温