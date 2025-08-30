【モデルプレス＝2025/08/30】テレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜ひる3時30分〜）が、8月30日に放送された。なにわ男子の西畑大吾が、最近先輩に影響されて購入したものを明かした。【写真】西畑大吾、高級感あふれるタキシード姿◆西畑大吾、楽屋で着ているものとはこの日はお笑いコンビ・コットンが、ライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE」7月29日横浜アリーナ公演の最終日寸前の楽屋に潜入。