鹿児島県鹿屋市で講演する自民党の森山幹事長＝30日午後自民党の森山裕幹事長は30日、鹿児島県鹿屋市で講演し、党内で相次ぐ総裁選前倒し要求をけん制した。報道各社の世論調査で石破茂首相（党総裁）の辞任は「必要ない」との回答が多数に上った現状を念頭に「国民世論と党内世論が乖離しているとすれば非常に怖い」と述べた。昨年の衆院選や7月の参院選での大敗に触れ「党を預かる幹事長として責任を感じる」と陳謝した上で