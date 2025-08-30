イチロー米野球殿堂入りセレモニー体験記＃２（全３回）ホール・オブ・フェーム・ウィークエンド（殿堂入りの週末）の最大の目玉は、今年殿堂入りする選手たちがスピーチを行なう「殿堂入りセレモニー」だが、ファンにとってもうひとつのお楽しみは、セレモニー前日に行なわれる「レジェンドたちのパレード」である。往年のスーパースターたちがピックアップトラックに乗り、次々と目の前を通り過ぎると、沿道からは大きな拍