イチロー米野球殿堂入りセレモニー体験記＃１（全３回）イチローの米野球殿堂入りセレモニーが7月27日に行なわれ、全米から多くのファンが集まった。日本人選手の米殿堂入りは初めて。日本の野球史にとって画期的なことになるイベントを見て体験するため、７月下旬、米国に渡った。ホール・オブ・フェーム・ウィークエンドの間、クーパーズタウンには多くの人が集まったphoto by Yamazaki Eiji【人口2000人の町に３万人の観