ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > アフリカ・ホームタウンを巡る炎上「活動周知の不足」が最大の問題か アフリカ 時事ニュース J-CASTニュース アフリカ・ホームタウンを巡る炎上「活動周知の不足」が最大の問題か 2025年8月30日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JICAアフリカ・ホームタウンについてJ-CASTニュースが取り上げた SNSで炎上した騒動の背景として、「言葉」の行き違いがあったと筆者 その上で前もって十分な情報発信がなかったことが最大の問題だろうと綴った 記事を読む おすすめ記事 ４自治体をアフリカの「ホームタウン」認定、「治安悪化につながる」と憶測広まり苦情殺到 2025年8月25日 20時51分 三条市に誤解に基づく批判殺到「なぜ移民を･･･」ガーナのホームタウン認定を受け【新潟】 2025年8月26日 12時6分 倉田真由美氏 アフリカのホームタウン認定騒動で指摘「ＳＮＳで勝手にデマが発生し迷惑みたいな論調」 2025年8月26日 14時33分 神田愛花「英語圏じゃない国のやりがちな…」アフリカ「ホームタウン」騒動に言及 大統領誇張？ 2025年8月29日 11時10分 三条市長「事実異なる」あくまで国際交流の一環「なぜ移民を」批判殺到で業務困難に【新潟】 2025年8月26日 19時17分