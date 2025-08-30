一番打者として打撃アプローチを変化させている大谷翔平photo by Getty Images後編：大谷翔平「二刀流」復活と「一番打者」としての変化８月27日（日本時間28日）のシンシナティ・レッズ戦で749日ぶりの勝利投手となり、「二刀流」復活への大きな一歩を踏み出したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平だが、ここ数カ月、「一番打者」としてのアプローチへの変化も垣間見える。前編〉〉〉749日ぶりの勝利投手の意味と「一番打者」