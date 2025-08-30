¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¡¼À½ºî¤¬ÈëÌ©Î¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¤¿¤Ã¤¿£±Âæ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§963 RSP¡×¤ÏÅÁÀâ³ÎÄê