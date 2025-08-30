森山直太朗 森山直太朗が『tiny desk concerts JAPAN』に出演し、熱気に満ちたライブを繰り広げた。普段とは異なるミニマルな空間で繰り出される本物のサウンドが、聴く者の五感を震わせる。この特別なライブは、9月1日午前0時10分からNHK総合で放送される。「tiny desk concerts」は、米NPR（National Public Radio）が2008年にネット上で始めた音楽コンテンツ。“小さな机で行うライブ”という新しい発想で、テイ