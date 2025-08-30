わろく屋／軟らかく味わい深いあか牛を贅沢な御膳で堪能！「あか牛御膳」3800円創業300年の「歴史の宿 御客屋」がプロデュースする食事処。絶品のあか牛をロースステーキとローストビーフの2種で提供するボリューム満点の御膳が自慢です。「あか牛御膳」は「歴史の宿 御客屋」の女将が吟味し、あか牛ステーキ100ｇは自家製にんにく味噌が味を引き立てます。お米や野菜も自家製にこだわっていて、選び抜かれた器の美しさにも注目を