±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤­Ãæ¤Î½÷À­¤«¤é¸½¶â£±Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹­Åç¸©·Ù¤Ï£³£°Æü¡¢¸©·ÙÃÝ¸¶½ð¸òÄÌ²Ý½äººÄ¹¤ÎÃË¡Ê£³£±¡Ë¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢¸Ä¼¼¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¼¼¤ËÆó¿Í¤­¤ê¤Ç¡¢½÷À­¤Ï¸¡ººÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢½äººÄ¹¤Ï£¶·î£²£³Æü¸áÁ°£¹»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÆ±½ðÂçºê¾åÅçÊ¬Ä£¼Ë¤Ç¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¤ËË¬¤ì¤¿¸©Æâ¤Î¼«±Ä¶È½÷À­¡Ê£·£¸¡Ë¤¬»ëÎÏ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢£±Ëü±ß»¥¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë