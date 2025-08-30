トヨタ「アルファードPHEV」は、国産ミニバンの最高峰にふさわしい完成度を誇る一台。EV走行で73kmを実現する環境性能と、静粛性・上質な乗り味を兼備。エグゼクティブ・ラウンジ専用設定として、贅を尽くした内装や圧巻の走行性能を備え、まさに究極の移動空間を体現している。 国産ミニバンの最高峰に相応しい出来映え トヨタアルファードPHEV SPEC【エグゼクティブ・ラウンジ】●全長×全幅×全高：4995×1850×19