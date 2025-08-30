俳優の北村一輝が30日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げたトレーニング姿と撮影の合間の“寝落ちショット”を公開し、ファンから「筋肉凄い」「イケオジ」といった声が寄せられている。【写真】ムキムキの北村一輝！寝落ち姿も北村は「オンとオフ。トレーニングしてからの撮影。やりすぎで疲れたのか合間に落ちた。おっさんの寝姿ほど酷いもんはない」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には、ノースリーブ姿でジムの鏡