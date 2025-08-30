ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に出場予定。相手先発は、メジャー11年目のエドゥアルド・ロドリゲス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算20打席対戦し、16打数5安打4四球 相手先発は、32歳のロドリゲス。2015年にレッドソックスでメジャー昇格を果たし、