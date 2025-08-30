ハワイとベトナムの味が融合したホットドッグがおいしい！カラフルな店構えがかわいらしい「アロハ・ホットドッグ＆バイン・ミー」。実は、フードトラックの人気店「フラドッグ」のオーナーである2人の姉妹がオープンさせたショップなんです。彼女たちの故郷であるベトナム・ホーチミンの味にハワイの味わいをミックスして、オリジナルのおいしさを提供しています。大きめサイズの「アロハ・ホットドッグ」$12.50一番人気は、ボリ