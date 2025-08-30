将棋の永瀬拓矢九段（32）が30日、高松市で、広瀬章人九段（38）とのJT杯2回戦に臨み、143手で勝利した。準決勝進出を決めた永瀬は、伊藤匠叡王（22）と佐藤天彦九段（37）の勝者と11月9日、大阪市で対戦する。振り駒の結果、永瀬が先手になり戦型は角換わり腰掛け銀へ進んだ。長い中盤戦から永瀬が十字飛車の攻めを見せた84手目、広瀬が軽く歩を打って飛車の横利きを止めて同時に角取り。ところが永瀬はこれにひるまず敵陣へ