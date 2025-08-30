巨人の横川凱投手が３１日の阪神戦で今季２勝目を目指して先発する。この日、３０日が２５歳の誕生日の左腕は「両親に産んでもらった感謝というか、そういうのを勝ちで表せたらな、と思います」。滋賀県出身の横川の登板に両親も観戦に訪れる予定だ。前回２２日のＤｅＮＡ戦で５回無失点で今季初勝利を挙げて再び先発チャンスが巡ってきた。「相手関係なく、いつも言ってることなんですけど、ゾーン内でしっかりと攻められるよ