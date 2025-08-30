西武・仲田慶介内野手（２６）と仲三河優太外野手（２２）が３０日、３軍・立大戦（カーミニーク）で実戦復帰を果たした。仲田は「２番・二塁」でスタメン出場。１０日・楽天戦（ベルーナＤ）の初回の走塁で負傷し、「右大腿二頭筋の肉離れ」と診断され離脱。１軍での定位置をつかみかけていただけに、「痛かったですね。めっちゃ痛かった」と悔しさが募った。それから約３週間での復帰。「もうちょいかかると思ったんですけど