◇MLB ツインズ7-4パドレス(日本時間30日、 ターゲット・フィールド)パドレスはツインズに逆転負けで2連敗。直近5戦で4敗となっています。パドレスは1点リードの4回、先発のネストル・コルテス投手が安打と四球でピンチを招くと、2番手のワンディ・ペラルタ投手が味方の失策やタイムリーを浴び、一挙4失点で逆転されます。5回にはデービッド・モーガン投手がソロホームランを浴びて4点差とされると、2アウトから松井裕樹投手が4番