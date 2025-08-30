¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼¡¤Î¡È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¡É¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤âÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¼¡¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Ë¤âÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ