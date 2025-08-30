¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï30Æü¡¢¼¯²°»Ô¤Ç¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤¤»²µÄ±¡Áªµó¤Ê¤É¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÈÅÞÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÎÐªÎ¥¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¿¾Ê¤Ç¤­¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£½°µÄ±¡¼¯»ùÅç4¶èÁª½Ð¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï30Æü¡¢¼¯²°»Ô¤Ç¹ñÀ¯¤ÎÊó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7·î¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Ê¤É¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀ¤ÏÀ¤È¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÎÐªÎ¥¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¿¾Ê¤Ç¤­¤ë¤«¤¬Âç