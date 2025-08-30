²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î½µËö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥à¥µー¥ë¾òÌó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»§ËàÀîÆâ»Ô¤ÎéÂÌ¶ÅÄÃÓ¤Ç¤Ï¡¢³°Íèµû¤Î¶î½ü¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Äà¤êÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î½µËö¤Ë»§ËàÀîÆâ»Ô¤ÎéÂÌ¶ÅÄÃÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Äà¤êÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É78¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£3É¤ÌÜ¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¼ê¤Ö¤é¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤­¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ËÍè¤¿¡×¥Ù¥Ã¥³¥¦¥È¥ó¥Ü¤Ê¤É´õ¾¯¤ÊÆ°¿¢Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ëéÂÌ¶ÅÄÃÓ¤Ï¡¢¥é¥à