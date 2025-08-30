¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤è¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤âÏÃ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö²ÚÂç¤µ¤ó¡×¤È¡¢NHK¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤