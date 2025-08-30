ÃË»Ò3¥á¡¼¥È¥ëÈÄÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¾Ð´é¤Î¿Ü»³À²µ®¡áÆü´Ä¥¢¥ê¡¼¥ÊÆÊÌÚÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï30Æü¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÆü´Ä¥¢¥ê¡¼¥ÊÆÊÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò3¥á¡¼¥È¥ëÈÄÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ïº£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î¿Ü»³À²µ®¡ÊNSP±§ÅÔµÜ¡Ë¤¬422.90ÅÀ¤Ç¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£33ºÐ¤Îºä°æ¾ç¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ï¶â¸Íô¥¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬318.60ÅÀ¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»³ºê²ÂÏ¡¡Ê¹âÃÎSC¡Ë¤¬2