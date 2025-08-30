¡Öºå¿À¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëµð¿Í¤Ï£³ÈÖ¤Ë²¬ËÜ¡¢£´ÈÖ¤Ë´ßÅÄ¡¢£µÈÖ¤Ë¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤òÊÂ¤Ù¤ë¿·¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£²¬ËÜ¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç£³°ÂÂÇ¡£´ßÅÄ¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦£³£´£¶¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÂÇ¼Ô£²¿Í¤ÎÂÇ½ç¤ò·«¤ê¾å¤²¡¢¹¥º¸ÏÓ¤Î¹â¶¶¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¢¦µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¡££±ÈÖ¡¦±¦Íã´Ý£²ÈÖ¡¦Í··âÀô¸ý£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ²¬ËÜ£´ÈÖ¡¦Êá¼ê´ßÅÄ£µÈÖ¡¦º¸Íã¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝµÈÀî£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É£¸