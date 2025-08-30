¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤¬31Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¾®Åç¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢°­¤¤¤È¤³¤í¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®Åç¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç18»î¹ç¡¦107²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢6¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.61¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¡¢4»î¹ç¡¦21²ó¤òÅê¤²¤Æ¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£