神奈川県の真鶴町立真鶴中学校で５〜７月、１年生担任の３０歳代の男性教諭が、生徒の胸ぐらをつかむなどの不適切な指導を繰り返していたことがわかった。男性教諭は９月から担任を外れ、町教育委員会の再発防止研修を受ける。町教委によると、男性教諭は昼休みに「弁当を食べるのが遅い」と生徒の頭をつかんで弁当に近づけたり、人権講話が行われた後に「だらけていた」と生徒の胸ぐらをつかんだりするなど、５人の生徒に５件