地方では地域住民とのつながりが強く、安心感から防犯対策がおろそかになっているケースも見受けられるといいます。パナソニック株式会社（東京都港区）が実施した「実家の防犯」に関する調査によると、約6割が「実家（一軒家）の防犯対策に不安」と回答しました。その一方で、実家で実施している対策は「近所付き合い」が最多となり、昔ながらの方法が中心であることがわかりました。【グラフ】実家で起きそうな防犯被害不安を