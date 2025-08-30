「日本ハム２−６楽天」（３０日、エスコンフィールド）楽天が鬼門・エスコンフィールドで価値ある逆転勝利。ボイトが３安打３打点と大暴れし、好守でも勝利に貢献した。まずは相手先発・加藤貴の立ち上がりを、ボイトが一振りで捉えた。２死からバックスクリーン左に運ぶ８号ソロで先制に成功。１点を追いかける展開になった三回には１死二塁で今度は左翼への同点適時二塁打を放って味方を鼓舞すると、その後一、三塁となっ