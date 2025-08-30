タレントの藤本美貴が30日までに更新されたヘアメークアップアーティストの長井かおりさんのYouTubeチャンネルにゲスト出演。メークのこだわりや忙しい朝のスキンケア方法などについて語った。長井さんからメークのこだわりについて聞かれた藤本は「メークは流行りに乗らないっていうことをテーマにやってます」と言及。続けて「例えば、今の若い人たちって自分の顔色を無視して白く塗りたいみたいな人いるじゃないですか。