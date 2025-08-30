MBSの玉巻映美アナウンサー（32）と藤林温子アナ（32）が30日、大阪・梅田ラテラルで2人のポッドキャスト番組「とろっと、おんたま。」の配信1周年記念イベントを行った。普段の配信では聞けない「ここだけ」と銘打ったトークイベント。同期2人の生い立ち話から、びっくりするような“告白”も飛び出し、満員の客席からは驚きの声や笑いが絶えなかった。来月早々、第2子の産休に入る玉巻アナにとっては、これが産休前最後の