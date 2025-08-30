2024年3月に退役静岡を拠点とする航空会社、FDA（フジドリームエアラインズ）が2024年3月に退役したFDA4号機（JA04FJ）の部品を活用したオリジナルグッズを制作し、2025年8月29日より販売を開始しています。他社でも旅客機の廃材などを用いた「アップサイクル品」の展開はされているものの、FDAが今回販売を開始したものは、それと比較しても特徴なものになっているといえそうです。【画像】これが元「FDA機」から作られた驚愕グ